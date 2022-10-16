Galatasaray, sezon başından bu yana ikinci çeyreklerde sorun yaşarken Kayserispor karşısında da bu durum devam etti.



Galatasaray, bu sezon kalesinde 7 gol görmüştü. Söz konusu gollerin ikisi 16 ve 30. dakikalarda gelmişti. Cim Bom, Kayseri deplasmanında yine bu anlarda problem yaşadı.



22. dakikada Mario Gavranovic, Kayserispor'un ilk golünü atan isim oldu.









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