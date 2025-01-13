Galatasaray, iki yıldız için bastırıyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Amine Gouiri ile görüşmelerini sürdürürken, Mario Lemina için de devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, iki yıldız için bastırıyor!
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13 Ocak 2025 09:19
Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde de büyük hayaller kuran Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Forvet transferinde Lyon'dan Mikautadze'den gelebilecek olumsuz bir gelişme durumunda rotayı çevirebileceği isim olarak Amine Gouiri'yi belirleyen Cim Bom, Rennes'in yıldızı için hem menajeri hem de kulübüyle temasa geçmiş durumda. 24 yaşındaki oyuncunun da Aslan'a sıcak baktığı konuşuluyor.

LEMINA LİSTEDE

Orta alan için de Wolverhampton'dan eski oyuncusu Mario Lemina için de devreye giren Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli orta sahayı da uygun bir fiyatla kadrosuna katmanın yollarını arıyor. 

 
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