Galatasaray, iç sahada ilk kez kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, iç sahada ilk kez kazandı
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06 Eylül 2022 00:29
Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.

Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.

Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.

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