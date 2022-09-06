Galatasaray, iç sahada ilk kez kazandı

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.
Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.
Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.
Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.
Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.
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