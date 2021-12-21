Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 58. dakikalarda Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün attı.



İstanbul takımlarına karşı 29 maç sonra Süper Lig'de kazanan Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray, 24 puanda kaldı.



Adana Demirspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.



GALATASARAY 11'İNDE 4 FARKLI İSİM



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.



Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed ilk 11'i ile sahada yer aldı.



Geçen hafta ilk 11'de oynayan Mbaye Diagne sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, Yedlin, Van Aanholt ve Feghouli Adana Demirspor maçında yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Mustafa Muhammed, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan ilk 11'de oynadı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş, takımın başında sahaya çıktı.



ADANA DEMİRSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Ev sahibi takım Adana Demirspor ise deplasmanda galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.



Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli'ye yer verdi.



Akdeniz ekibinde Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen Tayyip Talha Sanuç bu maçta ilk 11'de yer almazken, o maçta oyuna sonradan giren Deli, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer aldı.



ADANA DEMİRSPOR TARAFINDAN ÖZEL KOREOGRAFİ



Maç öncesi Adana Demirspor taraftarı, üzerinde İngilizce "Onlara hiçbir şey vermeyin ama onlardan her şeyi alın" yazılı pankart eşliğinde oyuncuların "savaşçı" gibi resmedildiği büyük boy pankartlar açtı.



Adana Demirsporlu oyuncular seremoniye Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle üzerinde "Yüzümüzde kurtuluşun ışığında koşuyoruz" yazılı Uluslararası Adana Yarı Kurtuluş Maratonu konulu pankart taşıdı.



MAÇ TEMPOLU BAŞLADI



Mücadeleye iki takım da açık futbol oynayarak ve agresif şekilde başladılar. Oyunun temposunun yüksek olduğu ilk bölümde her iki takım da final paslarını doğru şekilde takım arkadaşına iletmekte güçlük yaşadı.



İki ekip de merkezi kalabalık tutarken, kanatlar boş bırakıldı. Bu taktik nedeniyle kanat oyuncuları Adana Demirspor'da Yunus Akgün, Galatasaray'da Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan daha etkili oldu.



Maçtaki ilk tehlikeyi Berkan'ın ortasında Mustafa Muhammed'in kafa vuruşuyla 14. dakikada Galatasaray yarattı.



BJARNASON'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI



Adana Demirspor ise 16. dakikada Birkir Bjarnason ile öne geçti ancak önce yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, ardından VAR kontrolüyle ofsayt kararı kesinleşti.



Üst üste ortalarla geçilen ilk yarının 20. dakikasından sonraki bölümde savunma oyuncuları dikkatli şekilde bu pozisyonlarda hata yapmadı.



GALATASARAY'DA İKİ 'CEZALI'



İlk yarıda Galatasaray'dan Taylan ve Cicaldau sarı kart görerek cezalı duruma düştü.



Takımlar ilk yarı sonunda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gitti.



YUNUS AKGÜN GOL PERDESİNİ AÇTI



İkinci yarının ilk bölümünde Galatasaray oyuna ağırlık koymak istedi ve çok adamla hücum etmeye başladı.



Adana Demirspor ise Mario Balotelli'yi santrfor gibi değil orta sahanın hemen önünde oyun kurucu olarak görevlendirdi. Balotelli, takımın kaptığı toplar sonrası pasla buluşup Bjarnason ile Yunus Akgün'ü savunma arkasına kaçırmayı denedi. Bunu ikinci yarıda birkaç kez deneyen Balotelli, 53. dakikada Yunus Akgün'ü kaçırdı ve Adana Demirspor golü buldu.



Balotelli'nin pası sonrası Vargas, Yunus Akgün'ü savunma arkasına kaçırdı. Ceza sahası içi sağ çarprazda topla buluşan Yunus, yerden düzgün ve sert vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.



Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, golüne sevinmedi.



YUNUS AKGÜN CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI



Golden yalnızca 5 dakika sonra Yunus Akgün, ceza sahası dışından ikinci kez fileleri havalandırdı.



Matias Vargas'ın Taylan ve Marcao'dan sıyrılarak taşıdığı top sonrasında meşin yuvarlak Yunus'un önünde kaldı. Genç futbolcu ceza sahası dışından bekletmeden plase şutunu çekti ve top 90'a yakın bir bölgeden ağlarla buluştu.



GALATASARAY POZİSYONLARI HARCADI



2-0'dan sonra Galatasaray'da Babel ve Halil oyuna girerken, Berkan ve Morutan kenara geldi. 5 dakika sonra bu kez Taylan yerine Aytaç Kara oyuna dahil oldu.



Adana Demirspor, skor avantajıyla birlikte savunmaya yaslanırken Galatasaray ise baskısını artırdı.



67. dakikada önce Oğulcan, ardından Mustafa Muhammed ile Galatasaray net bir fırsat kaçırdı.



73. dakikada Vincenzo Montella, Assambalonga ve Belhanda'yı oyuna alıp Balotelli ve Vargas'ı çıkararak hücum gücünü tazeledi. Galatasaray'da ise Van Aanholt ve Emre Kılınç oyuna girdi, Ömer ve Kerem kenara geldi.



Galatasaray, 79. dakikada bu kez Nelsson ile gole yaklaştı. Baskısını artıran Galatasarya, 85'de Oğulcan ile net bir fırsattan yararlanamadı.



GALATASARAY'IN 7 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ



Sarı kırmızılı ekip, kalan bölümde farkı azaltmak ve maça ortak olmak için çabalasa da Adana Demirspor deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada sağ kanatta Morutan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top auta çıktı.

7. dakikada Yunus Akgün, sağ kanatta rakipten kazandığı topla ceza sahasına girdi. Akgün'ün kale sahası civarına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdi. Kerem Aktürkoğlu rakibini çalımla geçtiği sırada topu önünde bulan Ömer Bayram'ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanatta son çizgiye inerken kale önüne pasını çıkardı. O noktadaki Balotelli biraz önündeki topa dokunamadı.

41. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahası yakınlarında vuruşunda, top yandan auta gitti.

45. dakikada Cicaldau'nun, sol kanattan ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ceza sahasına ortasında Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

53. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatta kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasına girdiğinde vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

58. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Vargas'ın ceza sahası önündeki çalımlarının ardından topu önünde bulan Yunus Akgün'un ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

61. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan pasında topla buluşan Vargas'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda kaleci Muric'ten seken topa kale ağzında önce Mustafa Muhammed, ardından Nelsson vurdu. Savunma kale çizgisinin hemen önünden topu uzaklaştırdı.

78. dakikada Emre Kılınç ceza sahası çaprazında kaptığı topu diğer kanatta Babel'e aktardı. Babel'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muric topu kornere çeldi.

79. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Nelsson'un kale sahası önünde yerden sektirdiği kafa vuruşunda, kaleci Muric uzanarak topu kornere gönderdi.

83. dakikada sol çaprazda ceza sahası içinde Assombalonga'nın saha dışına pasında topla buluşan Gökhan İnler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Mustafa Muhammed'in kale sahası önündeki pasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın sağ çaprazdan kaleye yakın mesafeden vuruşunda, top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada Assombalonga'nın sol kanatta ceza sahası içinde pasında topu önünde bulan Sinan Kurt'un vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe ve direkten oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada Emre Kılınç'n ceza sahası dışından vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Muric kontrol etti.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Erdinç Sezertam

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler (Dk. 90+1 Tayyip Talha Sanuç), Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan Kurt), Vargas (Dk. 73 Belhanda), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Van Aanholt), Berkan Kutlu (Dk. 62 Babel), Taylan Antalyalı (Dk. 66 Aytaç Kara), Cicaldau, Morutan (Dk. 62 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Emre Kılınç), Mustafa Muhammed

Goller: Dk. 53 ve Dk. 58 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Cicaldau, Dk. 33 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 8 Stambouli, Dk. 43 Bjarnason, Dk. 86 Muric (Adana Demirspor)





İLGİLİ VİDEO