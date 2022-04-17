Galatasaray Hepsiburada, İlkadım Belediyespor'a mağlup

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 18. hafta maçında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u konuk etti.

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Galatasaray Hepsiburada, İlkadım Belediyespor'a mağlup
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17 Nisan 2022 17:51
Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 18. hafta maçında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray maça Büşra Kenet, İrem Barut, Ijeoma Daniels, Milica Denda, Didem Dülber, İsmigül Yalçıner, Dajana Spasojevic, Zeynep Ece Güneş, Zehra Yılmaz, Serpil Özer ve Elana Santos 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Konuk ekip 58. dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray Hepsiburada Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 19. haftasında oynayacağı ALG Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
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