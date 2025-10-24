23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Galatasaray hedef büyüttü; ilk 8

Dünyadaki istatistik siteleri Galatasaray'ın ilk 24 şansını yüzde 88 olarak gösteriyor. Sarı-Kırmızılılar, 5 Kasım'da karşılaşacağı Ajax'ı da geçerse ilk 8 hedefine odaklanacak.

24 Ekim 2025 08:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray hedef büyüttü; ilk 8
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Şampiyonlar Ligi gruplarına 5-1'lik E.Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray, sonrasında evinde Liverpool'u devirdi. Okan Buruk'un öğrencileri, Bodo Glimt'i de mağlup ederek iddiasını ortaya koydu.

Aslan yola ilk 24 hedefiyle çıktı. Ancak üst üste alınan iki galibiyet sonrası hedef daha yukarılara çekildi.

Geçtiğimiz sezon ilk 24 için 11 puan yeterliydi. İlk 8 için ise baraj 16 puandı. Bu sezon maçlarda çok beraberlikler yaşandığı için puan baremi daha da düşebilir.

Bu sezon ilk 8 için ortalama 15-16 puan yeterli olabilecek.

İLK 24 ŞANSI: YÜZDE 88

Dünyadaki istatistik siteleri Galatasaray'ın ilk 24 için şansını yüzde 88 olarak gösteriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonunda ilk 8'e giren direkt son 16'e kalırken, 9-24 arasında yer alan takımlar play-off oynayacak. Sarı-Kırmızılılar, 5 Kasım'da Ajax ile deplasmanda mücadele edecek. Sonrasında sırasıyla Union SG., Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile mücadele edecek.

Cimbom, 3 maç sonunda elde ettiği 6 puanla 14. sırada bulunuyor.

İÇERİDE YENİLMEZLİK SERİSİ: 30 MAÇ

Avrupa'da üst turları hedefleyen Galatasaray, Bodö Glimt zaferiyle önemli bir virajı döndü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup ederken, iç sahadaki yenilmezlik serisini tam 30 maça çıkardı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
