Galatasaray HDI Sigorta, Selim Kalaycı ile uzattı!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Selim Kalaycı ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu oyuncunun 2018 yılından bu yana A takımda forma giydiği hatırlatıldı.
Açıklamada Selim Kalaycı'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilirken, oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu oyuncunun 2018 yılından bu yana A takımda forma giydiği hatırlatıldı.
Açıklamada Selim Kalaycı'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilirken, oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.
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