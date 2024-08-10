Galatasaray, Hatayspor'a evinde puan kaybetmiyor

Süper Lig'de Hatayspor'u 5. kez konuk eden Galatasaray, rakibini beşinci maçta da mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Hatayspor'a evinde puan kaybetmiyor
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10 Ağustos 2024 00:35
Son güncelleme 10 Ağustos 2024 00:39
Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez konuk ettiği Hatayspor karşısında yine puan kaybı yaşamadı.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 5. maçı da kazandı.

Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole Atakaş Hatayspor 2 golle yanıt verdi.

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