Galatasaray gözünü finale dikti: 23 yıl sonra bir ilk!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray çeyrek final öncesi avantajı yakaladı.



Sarı-Kırmızılılar, İspanya deplasmanında ortaya koyduğu müthiş mücadele ile bu sezon fazlasıyla üzdüğü taraftarını daha büyük hedefler için umutlandırdı.



2000'DEN SONRA İLK KEZ



Avrupa'da son oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, 1999-2000'den sonra ilk kez böyle bir seri yakaladı.



Ön eleme turunda önce St. Johnston'ı 1-1 ve 4-2, ardından da Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Galatasaray grupta ise Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak lider olarak son 16 turuna kaldı.



Cimbom 2000 yılında ise Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçında Hertha Berlin ve Milan'ı yendikten sonra UEFA Kupası'nda oynadığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmemiş ve ardından Parken Stadı'nda kupaya uzanmıştı.



Bu sezon Avrupa'da 5 maçta kalesini kapatan ve bunu başaran 3 takımdan biri olan Galatasaray deplasmanda gol yemeyen tek takım unvanını aldı. Sarı-Kırmızılılar oynadığı maçlarda hiç yenik duruma düşmezken, Avrupa Ligi'nde yenilgisiz 3 takımdan birisi olmayı başardı.



FİNAL HAYALLERİ KURULUYOR



Gösterdiği müthiş performansla 2000 yılından esintiler sunan Cimbom artık gözünü 18 Mayıs'ta Sevilla'da oynanacak finale dikti.



Sarı-Kırmızılı camiada herkes ikinci Avrupa kupasının hayalini ciddi şekilde kurmaya başladı.





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