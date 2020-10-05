Galatasaray, genç oyuncusunu kiralık gönderdi

Galatasaray, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ı Adanaspor'a kiraladı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray, genç oyuncusunu kiralık gönderdi
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05 Ekim 2020 21:09
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Atalay Babacan'ı kadrosuna kattı. 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon kiralık olarak Adanaspor forması giyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

2013'ten bu yana Galatasaray altyapısında yer alan Atalay, Türkiye Kupası'nda 3 maçta oynamış ve 1 gol atmıştı.



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