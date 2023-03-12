Galatasaray, Florya Tesisleri'nin tapusunu aldı

Galatasaray'ın ekonomik olarak büyük bir sıçrama yapmasını sağlayacak olan Florya projesinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı kırmızılılar, tesislere ek 40 dönümlük arazinin tapusunu aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Florya Tesisleri'nin tapusunu aldı
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12 Mart 2023 14:01
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin kendisine ait olmayan 40 dönümlük kısmına resmen kavuştu.

KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satın alınan arsanın tapusu; sarı-kırmızılı kulübe ulaştı. Alım-satım işlemi 'Galatasaray Florya Emlak' unvanlı anonim şirket üzerinden yapıldı.

İstanbul Ticaret Odası'nda kaydedilen şirketin ortakları Dursun Özbek, Erden Timur ve Metin Öztürk. Futbol A Takım tesislerinin Kemerburgaz'da inşa edilecek komplekse taşınmasının ardından tesisler yıkılacak.

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