Galatasaray, Florya Tesisleri'nin tapusunu aldı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin kendisine ait olmayan 40 dönümlük kısmına resmen kavuştu.



KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satın alınan arsanın tapusu; sarı-kırmızılı kulübe ulaştı. Alım-satım işlemi 'Galatasaray Florya Emlak' unvanlı anonim şirket üzerinden yapıldı.



İstanbul Ticaret Odası'nda kaydedilen şirketin ortakları Dursun Özbek, Erden Timur ve Metin Öztürk. Futbol A Takım tesislerinin Kemerburgaz'da inşa edilecek komplekse taşınmasının ardından tesisler yıkılacak.



Konut projesinden 10 milyar TL gelir bekleniyor





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