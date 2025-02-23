Galatasaray - Fenerbahçe: Rekor!

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek.
277.23 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı kadrosuna sahip olan Galatasaray ile 242 milyon Euro'luk değer ile ezeli rakibini takip eden Fenerbahçe'nin pazartesi akşamı oynayacağı maçta iki takımın toplam değeri 519.23 milyon Euro'ya ulaşacak.
75 milyon Euro'luk Transfermarkt değeri bulunan Victor Osimhen, 'Türkiye'nin en pahalı futbolcusu' unvanıyla sahaya çıkacak. 23 milyon Euro'luk değeriyle ikinci en pahalı oyuncu olan Gabriel Sara da sarı kırmızılı renkler için mücadele edecek.
Sarı lacivertlilerin en yüksek değerli oyuncuları ise, 22'şer milyon Euro değer biçilen Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri.
277.23 milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı kadrosuna sahip olan Galatasaray ile 242 milyon Euro'luk değer ile ezeli rakibini takip eden Fenerbahçe'nin pazartesi akşamı oynayacağı maçta iki takımın toplam değeri 519.23 milyon Euro'ya ulaşacak.
75 milyon Euro'luk Transfermarkt değeri bulunan Victor Osimhen, 'Türkiye'nin en pahalı futbolcusu' unvanıyla sahaya çıkacak. 23 milyon Euro'luk değeriyle ikinci en pahalı oyuncu olan Gabriel Sara da sarı kırmızılı renkler için mücadele edecek.
Sarı lacivertlilerin en yüksek değerli oyuncuları ise, 22'şer milyon Euro değer biçilen Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri.
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