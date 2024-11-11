Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer etti!

Galatasaray, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İtalyan kısa forvet Cecilia Zandalasini'yi transfer etti.

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Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer etti!
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11 Kasım 2024 17:05
Son güncelleme 11 Kasım 2024 17:18
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni transferini açıkladı.

Sarı kırmızılı takım, İtalyan kısa forvet Cecilia Zandalasini'yi transfer etti.

İtalyan basketbolcu 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

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