Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer etti!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yeni transferini açıkladı.
Sarı kırmızılı takım, İtalyan kısa forvet Cecilia Zandalasini'yi transfer etti.
İtalyan basketbolcu 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
Sarı kırmızılı takım, İtalyan kısa forvet Cecilia Zandalasini'yi transfer etti.
İtalyan basketbolcu 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
Galatasaray, 2018-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İtalyan kısa forvet Cecilia Zandalasini'yi transfer etti.pic.twitter.com/JpRbMfW147
— Sporx (@sporx) November 11, 2024
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