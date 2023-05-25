Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
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25 Mayıs 2023 17:03
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 18:47
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)




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