Galatasaray, Fenerbahçe'den transferini açıkladı!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, son olarak Fenerbahçe Parolapara forması giyen libero Hasan Yeşilbudak'ı kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Tecrübeli oyuncunun 4 yıldır Fenerbahçe Parolapara forması giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulüp kariyerinde 6 Efeler Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunan oyuncu, Türkiye Erkekler Voleybol Ligi'nde birçok kez en iyi libero seçildi. Hasan Yeşilbudak'a Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."





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