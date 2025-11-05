04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-387'
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-084'
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-179'
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
0-086'
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-186'
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-182'
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-082'
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-071'
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-170'
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-071'
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
1-069'
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-070'
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
0-263'
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-172'
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
2-170'

Galatasaray Faktoring, Kadınlar Euroleague'de 5'te 5 yaptı!

Kadınlar Euroleague B Grubu beşinci maçında Galatasaray Faktoring Flammes Carolo'yu 77-73 mağlup etti.

calendar 05 Kasım 2025 00:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Galatasaray Faktoring, Kadınlar Euroleague'de 5'te 5 yaptı!
Euroleague Kadınlar B Grubu'nun beşinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımıyla karşılaşan Galatasaray Çağdaş Faktoring, mücadeleden 77-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring maça Teja Oblak, Kamiah Smalls, Sehernaz Çidal, Awak Kuier ve Dorka Juhász beşiyle başladı. Karşılaşmadaki ilk sayıları, Sehernaz Çidal'in üçlüğü ve Dorka Juhász'ın iki sayılık basketiyle geldi. Ev sahibi takım ilk çeyreğin sonunda bulduğu iki sayıyla çeyreği 21-15 önde tamamladı. İlk yarı 33-39 rakibin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, üçüncü çeyreği 55-55 eşitlikle tamamladı ve maçtan da 77-73'lük skorla galip ayrılan taraf oldu.


Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague Women B Grubu'ndaki bir sonraki maçında 26 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de evinde Macaristan ekibi Sopron Basket ile karşılaşacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
