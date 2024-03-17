Galatasaray evinde 7 golle kazandı, liderliğini sürdürdü!

Galatasaray, Turkcell Kadınlar Süper Lig'inde karşılaştığı Adana İdmanyurduspor'u 7-0 mağlup etti.

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Galatasaray evinde 7 golle kazandı, liderliğini sürdürdü!
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17 Mart 2024 16:08
Galatasaray, Turkcell Kadınlar Süper Lig'inde karşılaştığı Adana İdmanyurduspor ile karşılaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazandı. Sarı kırmızılı takımın golleri 3. dakikada Megi Doçi, 10. dakikada Ebru Topçu, 13. dakikada Arzu Karabulut, 44. dakikada Ruth Monique Kipoyi, 50 ve 54. dakikada Elanur Laçin ve 72. dakikada Benan Altıntaş kaydetti.

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 59'a çıkardıve puan kaybeden Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Adana İdmanyurduspor ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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