Galatasaray Ekmas, Almanya deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, 6 Şubat Salı günü deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.



Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.



Dört takımın mücadele ettiği J Grubu'nda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 4. ve son sırada yer alıyor. Birer galibiyet ve yenilgi yaşayan MHP Riesen ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.



Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, çeyrek finale yükselecek.



