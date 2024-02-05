Galatasaray Ekmas, Almanya deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, 6 Şubat Salı günü Almanya temsilcisi MHP Riesen'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ekmas, Almanya deplasmanında
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05 Şubat 2024 14:47
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, 6 Şubat Salı günü deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Dört takımın mücadele ettiği J Grubu'nda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 4. ve son sırada yer alıyor. Birer galibiyet ve yenilgi yaşayan MHP Riesen ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.

Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, çeyrek finale yükselecek.

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