Galatasaray Divan Kurulu'nda talep: 'Üyeliği askıya alınsın'

Galatasaray Spor Kulübü'nün aralık ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında kürsüye çıkıp konuşan eski yönetici ve önde gelen divan kurulu üyelerden olan Taner Aşkın, kulüp üyeleri Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın adlarının geçtiği dava nedeniyle üyeliklerinin askıya alınmasını istedi.
Taner Aşkın, "Bu meşhur olaylar nedeniyle Galatasaray aleyhine bir şeyler dolaşıyor. Her dakika, her saniye, manavda bakkalda konuşuluyor, gazetede TV'de bunlar konuşuluyor. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Bizim eski futbolcularımız, başlarında Galatasaray armasının vermiş olduğu bir takım lütuflardan dolayı bir yerlere gelmişler, bunu da yanlış yolda kullanmışlar. Yanlış hatalar yapmışlar. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları duymaktan rahatsız oluyorum. Beni son derece rahatsız ediyor. Netice itibarıyla bu arkadaşlara bir öneride bulunmak istiyorum, bu davalarda adı geçen arkadaşlarımızın kulübe üye olan arkadaşlarımızın şahsi tasarruflarını kullanarak, yönetime bir dilekçe vererek bir süre üyeliklerinin dondurulmasını istemelerini talep ediyorum. Galatasaray camiasının en rahat yapması gereken bir unsur. Bu arkadaşlar bunu yapmıyorlarsa, ben şöyle söyleyeyim, bir dilekçe vereceğim, Disiplin Kurulu'na vereceğim, bu suçlamalardan aklanana kadar hakları baki kalmak kaydıyla..." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın araya girmesi üzerine Aşkın, "Mağduru falan bilmem. Daha ortada bir şey yok. Kim mağdur, kim değil belli değil. Sayın Genel Sekreter, ben bitireyim siz konuşursunuz. Kimsenin avukatı olmayın lütfen." cevabını verdi.
Taner Aşkın, "O zaman bunların yönetim tarafından belirli bir süre, davalar bitene kadar askıya alınmasının yerinde olacağını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
DİVAN KURULU: "ORTA SUÇ, KABAHAT OLMASI LAZIM"
Galatasaray Spor Kulübü Aykutalp Derkan, Taner Aşkın'ın talebine "Kulübümüzde zerrece alakası olmayan bir konuda, eski futbolcularımız yapmış olabilir ama şahsi bir davadır. Hukuken devam eden bir davada bu tarz bir disiplin yaptırımı, benim şahsi görüşüm, ceza vs. verebilmeniz için bir karşılığı olması lazım. Suç kabahat olması lazım. Hukukçular daha fazla yorumlayabilir ama devam eden bir dava var." sözleriyle cevap verdi.
Taner Aşkın, "Bu meşhur olaylar nedeniyle Galatasaray aleyhine bir şeyler dolaşıyor. Her dakika, her saniye, manavda bakkalda konuşuluyor, gazetede TV'de bunlar konuşuluyor. Bizim bunlarla bir işimiz yok. Bizim eski futbolcularımız, başlarında Galatasaray armasının vermiş olduğu bir takım lütuflardan dolayı bir yerlere gelmişler, bunu da yanlış yolda kullanmışlar. Yanlış hatalar yapmışlar. Ben bir Galatasaraylı olarak bunları duymaktan rahatsız oluyorum. Beni son derece rahatsız ediyor. Netice itibarıyla bu arkadaşlara bir öneride bulunmak istiyorum, bu davalarda adı geçen arkadaşlarımızın kulübe üye olan arkadaşlarımızın şahsi tasarruflarını kullanarak, yönetime bir dilekçe vererek bir süre üyeliklerinin dondurulmasını istemelerini talep ediyorum. Galatasaray camiasının en rahat yapması gereken bir unsur. Bu arkadaşlar bunu yapmıyorlarsa, ben şöyle söyleyeyim, bir dilekçe vereceğim, Disiplin Kurulu'na vereceğim, bu suçlamalardan aklanana kadar hakları baki kalmak kaydıyla..." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın araya girmesi üzerine Aşkın, "Mağduru falan bilmem. Daha ortada bir şey yok. Kim mağdur, kim değil belli değil. Sayın Genel Sekreter, ben bitireyim siz konuşursunuz. Kimsenin avukatı olmayın lütfen." cevabını verdi.
Taner Aşkın, "O zaman bunların yönetim tarafından belirli bir süre, davalar bitene kadar askıya alınmasının yerinde olacağını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
DİVAN KURULU: "ORTA SUÇ, KABAHAT OLMASI LAZIM"
Galatasaray Spor Kulübü Aykutalp Derkan, Taner Aşkın'ın talebine "Kulübümüzde zerrece alakası olmayan bir konuda, eski futbolcularımız yapmış olabilir ama şahsi bir davadır. Hukuken devam eden bir davada bu tarz bir disiplin yaptırımı, benim şahsi görüşüm, ceza vs. verebilmeniz için bir karşılığı olması lazım. Suç kabahat olması lazım. Hukukçular daha fazla yorumlayabilir ama devam eden bir dava var." sözleriyle cevap verdi.
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