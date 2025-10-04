Galatasaray, derbide 10 kişi kaldı!

Galatasaray, derbinin 34. dakikasında 10 kişi kaldı.
Savunma arkasına atılan topa yetişen Rafa Silva, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Rafa, ceza sahasına girmeden önce Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Yasin Kol, Davinson Sanchez'e direkt kırmızı kart gösterdi.
Galatasaray, 3 yıl sonra sahasında kırmızı kart gördü.
Öte yandan, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6. kırmızı kart çıkmış oldu.
