Galatasaray'dan TFF'ye suç duyurusu kararı!

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası flaş bir karar aldı.
Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında bizzat Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunacak.
Galatasaray yönetimi hazırlıklarını kısa süre içinde yapacak ve dosyayı savcılığa sunacak.
GALATASARAY AÇIKLADI!
Galatasaray yöneticisi Niyazi Yelkencioğlu, suç duyurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etmezse Galatasaray Kulübü'nün nasıl bir planlaması olacak, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu mu?" sorusuna Galatasaray yöneticisi Niyazi Yelkencioğlu, "Kulüp olaraktan tabii ki bir tepkimiz var. Bunu kulüp olarak göstereceğiz. Söyleyecek çok şey var ama polemiğe girmek istiyorum. Şunu da söylemeden edemiyorum; dün akşam TFF başkanının konuşmasından sonra bizim teşhis ve tepkilerimizin ne kadar doğru olduğu meydana çıkmış oldu. Gerekli mercilerde gerekli şeyleri de yapacağız. Suç duyurusunda bulunacağız, evet." açıklamasında bulundu.
HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu Galatasaray camiasına yakışır mı? 'Fetöş' denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur. "Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı?"
"BANA NASIL SÖYLERSİN?"
"Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?"
"ARTIK DURSUN ÖZBEK'E SAYGIM YOK"
"Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır."
Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında bizzat Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunacak.
Galatasaray yönetimi hazırlıklarını kısa süre içinde yapacak ve dosyayı savcılığa sunacak.
GALATASARAY AÇIKLADI!
Galatasaray yöneticisi Niyazi Yelkencioğlu, suç duyurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etmezse Galatasaray Kulübü'nün nasıl bir planlaması olacak, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu mu?" sorusuna Galatasaray yöneticisi Niyazi Yelkencioğlu, "Kulüp olaraktan tabii ki bir tepkimiz var. Bunu kulüp olarak göstereceğiz. Söyleyecek çok şey var ama polemiğe girmek istiyorum. Şunu da söylemeden edemiyorum; dün akşam TFF başkanının konuşmasından sonra bizim teşhis ve tepkilerimizin ne kadar doğru olduğu meydana çıkmış oldu. Gerekli mercilerde gerekli şeyleri de yapacağız. Suç duyurusunda bulunacağız, evet." açıklamasında bulundu.
HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu Galatasaray camiasına yakışır mı? 'Fetöş' denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur. "Bana savaş açıyorsunuz, hiç benim gözlerime baktınız mı?"
"BANA NASIL SÖYLERSİN?"
"Şahsıma hakaretler bulunan insan, ya düzeltmek zorunda ya da ispatlamak zorunda. Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi, baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?"
"ARTIK DURSUN ÖZBEK'E SAYGIM YOK"
"Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. İspatlamazsanız bunun bedeli ağır olur. Benim sözlerini ispatlamayan Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi. Böyle bir metin yayınlıyorlarsa kamuoyu onların niyetini anlamıştır."