Galatasaray'dan tarihi başlangıç: Liderlik, rekor ve gol zenginliği

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray , 22 puanla milli araya lider girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece 2 puan kaybı yaşarken, en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde yer aldı.

Cim-Bom, son olarak deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini elde etti ve kulüp tarihindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu performansla birlikte hem puan tablosunda zirveye oturdu hem de ligin en fazla gol atan takımı unvanını kazandı.

Galatasaray, bu sezonki güçlü başlangıcıyla birlikte son üç sezondaki istikrarını da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyon tamamladığı 2023-24 ve 2024-25 sezonlarının ilk 8 haftalarında da yine 22 puan toplamıştı. 2022-23 sezonunda ise 17 puanla aynı periyodu geçmişti ve sezon sonunda şampiyonluk gelmişti.

GOL YÜKÜNÜ KADRO PAYLAŞIYOR

Galatasaray'da bu sezon gol katkısı birçok isme yayıldı. İlk 8 haftalık periyotta 9 farklı oyuncu skor üretmeyi başardı. Mauro Icardi 5 golle takımın en skorer ismi olurken, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er golle katkı sağladı. Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez ise 1'er golle skora katkı veren diğer isimler oldu.

Milli araya moralli giren Galatasaray, hem bireysel hem de takım performansı açısından dikkat çeken bir ilk 8 haftayı geride bıraktı.