Galatasaray'dan stoperde sürpriz hamle!

Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt forması giyen savunma oyuncusu Tuta için harekete geçtiği iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılıların, Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki ismi kadrosuna katarak savunmada yaşanan problemi kökünden çözmeyi hedeflediği belirtildi.
İŞTE YAPACAĞI TEKLİF
Bu doğrultuda yönetimin, Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklif yapmayı planladığı aktarıldı. Eintracht Frankfurt'un ise Tuta için yaklaşık 16-17 milyon Euro bandında bir bonservis ücreti talep ettiği ifade edildi.
FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde Sambacı oyuncu için ciddi girişimlerde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı.
Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta bu sezon Alman temsilcisinde 24 maça çıktı. 1.85 boyundaki isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Tuta'nın, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.
A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılıların, Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki ismi kadrosuna katarak savunmada yaşanan problemi kökünden çözmeyi hedeflediği belirtildi.
İŞTE YAPACAĞI TEKLİF
Bu doğrultuda yönetimin, Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklif yapmayı planladığı aktarıldı. Eintracht Frankfurt'un ise Tuta için yaklaşık 16-17 milyon Euro bandında bir bonservis ücreti talep ettiği ifade edildi.
FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde Sambacı oyuncu için ciddi girişimlerde bulunmuş ancak transferde başarılı olamamıştı.
Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta bu sezon Alman temsilcisinde 24 maça çıktı. 1.85 boyundaki isim bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Tuta'nın, kulübüyle olan kontratı 2026'da sona erecek.