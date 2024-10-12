Galatasaray'dan stadına 11 metrelik Atatürk heykeli

Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 11 metrelik Atatürk heykeli yapılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan stadına 11 metrelik Atatürk heykeli
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12 Ekim 2024 14:27
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam ederken başkan Dursun Özbek sürpriz bir proje açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde hayata geçirilmesi planlanan projede 11 metrelik Atatürk heykeli yapılacağı açıkladı. RAMS Park'ın TEM'e bakan tarafında yükselecek heykelde Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in tasviri yer alacak.

'GURUR VESİLESİ OLACAK'

Konuyla ilgili konuşan Başkan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin TEM'e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak."

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