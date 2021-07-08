Galatasaray'dan sol bek harekatı: Alex Moreno ve Van Aanholt

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz'da Hollanda ekibi PSV ile oynanacak maç öncesine kadar sol bek sorununu çözmek istiyor.



Bu doğrultuda listenin ilk sırasındaki isim Real Betis'ten Alex Moreno. Uzun süredir İspanyol oyuncu ve Betis'le görüşen Cim Bom temaslarını hızlandırdı.



ALTERNATİF İSİM VAN AANHOLT



Bir diğer alternatif ise Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Patrick van Aanholt.



Galatasaray Yönetimi, daha önce de gündemine getirdiği 30 yaşındaki savunmacı ile yeniden temas kurdu. Aslan'ın tek hedefi PSV maçından önce sol bek sorununu iki oyuncudan birini kadrosuna katarak çözmek.



