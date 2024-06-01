Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor

Sivas'ta yapılacak TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor
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01 Haziran 2024 15:35
TFF 2. Lig play-off final müsabakası 2 Haziran Pazar günü 1461 Trabzon FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanacak.

Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

Beyaz Grup'ta sezonu 4. sırada bitiren 1461 Trabzon FK, play-off'ta sırasıyla Ankaraspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve ACNTURK Sigorta Vanspor FK'yi eleyerek finale geldi.

Kırmızı Grup'ta sezonu 3. tamamlayarak play-off'a giren Iğdır temsilcisi ise İskenderunspor, Anagold 24Erzincanspor ve GMG Kastamonuspor'u geçerek finalist oldu.

 
 
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