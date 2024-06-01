Erden Timur'dan sürpriz tercih! Kafaları karıştırdı...

Galatasaray'da yeni dönem için kendisine yapılan teklifleri kabul etmeyen Erden Timur'un son Sportif A.Ş. toplantısına katılması kafalarda soru işareti yarattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan sürpriz tercih! Kafaları karıştırdı...
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01 Haziran 2024 11:15
Galatasaray'da gündemin öncelikli konularının başında Erden Timur'un durumu geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın taraftarları, yeni dönemde Erden Timur'un göreve devam edip etmeyeceği konusunda yoğun bir endişe yaşıyor.

TOPLANTIYA KATILDI

Ne yönetim kuruluna girmeyi kabul etti ne de Sportif A.Ş'ye... Başkan Dursun Özbek'in yeni dönem için bir türlü ikna edemediği Erden Timur'un, son Sportif A.Ş. toplantısına katılması kafalarda yine soru işaretleri yarattı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Kulübe yakın kaynaklar, Timur'un yeni dönemde kesinlikle görev almak istemediğini, ancak yönetime dışarıdan destek verebileceğini dile getiriyor. Dursun Özbek'in yeni dönem Sportif A.Ş. kadrosunda kimlere yer vereceği ise merakla bekleniyor. 

 
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