Erden Timur'dan sürpriz tercih! Kafaları karıştırdı...

Galatasaray'da gündemin öncelikli konularının başında Erden Timur'un durumu geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın taraftarları, yeni dönemde Erden Timur'un göreve devam edip etmeyeceği konusunda yoğun bir endişe yaşıyor.
TOPLANTIYA KATILDI
Ne yönetim kuruluna girmeyi kabul etti ne de Sportif A.Ş'ye... Başkan Dursun Özbek'in yeni dönem için bir türlü ikna edemediği Erden Timur'un, son Sportif A.Ş. toplantısına katılması kafalarda yine soru işaretleri yarattı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Kulübe yakın kaynaklar, Timur'un yeni dönemde kesinlikle görev almak istemediğini, ancak yönetime dışarıdan destek verebileceğini dile getiriyor. Dursun Özbek'in yeni dönem Sportif A.Ş. kadrosunda kimlere yer vereceği ise merakla bekleniyor.
TOPLANTIYA KATILDI
Ne yönetim kuruluna girmeyi kabul etti ne de Sportif A.Ş'ye... Başkan Dursun Özbek'in yeni dönem için bir türlü ikna edemediği Erden Timur'un, son Sportif A.Ş. toplantısına katılması kafalarda yine soru işaretleri yarattı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Kulübe yakın kaynaklar, Timur'un yeni dönemde kesinlikle görev almak istemediğini, ancak yönetime dışarıdan destek verebileceğini dile getiriyor. Dursun Özbek'in yeni dönem Sportif A.Ş. kadrosunda kimlere yer vereceği ise merakla bekleniyor.