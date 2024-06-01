Okan Buruk çok istiyor; Galatasaray harekete geçiyor

Galatasaray Yönetimi, hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek hem de 25. şampiyonluğunu kazanmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarını direktifleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılarda gündem maddelerinden biri de sol bek transferi...
TRANSFER SICAK BAKIYOR
Galatasaray savunmanın soluna da takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Berkay Yılmaz'la temaslarını sürdürüyor.
Alman ekibinden ayrılmak isteyen Berkay, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Yerli takviyelerine büyük önem veren Okan Buruk, Berkay için bir kez daha 'alınsın' raporu sundu.
TEMASLAR BAŞLAYACAK
Buruk'un ısrarla istediği genç oyuncu ve sarı- kırmızılı yetkililer, kısa süre içinde bir araya gelerek transferi bitirecek.
GEÇEN SEZON 6 GOLE ETKİ ETTİ
Berkay Yılmaz, bu sezon Freiburg II formasıyla 18 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarını direktifleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılarda gündem maddelerinden biri de sol bek transferi...
TRANSFER SICAK BAKIYOR
Galatasaray savunmanın soluna da takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Berkay Yılmaz'la temaslarını sürdürüyor.
Alman ekibinden ayrılmak isteyen Berkay, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor.
OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR
Yerli takviyelerine büyük önem veren Okan Buruk, Berkay için bir kez daha 'alınsın' raporu sundu.
TEMASLAR BAŞLAYACAK
Buruk'un ısrarla istediği genç oyuncu ve sarı- kırmızılı yetkililer, kısa süre içinde bir araya gelerek transferi bitirecek.
GEÇEN SEZON 6 GOLE ETKİ ETTİ
Berkay Yılmaz, bu sezon Freiburg II formasıyla 18 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.