Okan Buruk çok istiyor; Galatasaray harekete geçiyor

Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği gurbetçi sol bek Berkay Yılmaz'ın transferi için kısa süre içerisinde harekete geçecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk çok istiyor; Galatasaray harekete geçiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2024 14:42
Galatasaray Yönetimi, hem Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek hem de 25. şampiyonluğunu kazanmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcılarını direktifleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılarda gündem maddelerinden biri de sol bek transferi...

TRANSFER SICAK BAKIYOR

Galatasaray savunmanın soluna da takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda Berkay Yılmaz'la temaslarını sürdürüyor.

Alman ekibinden ayrılmak isteyen Berkay, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Yerli takviyelerine büyük önem veren Okan Buruk, Berkay için bir kez daha 'alınsın' raporu sundu.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Buruk'un ısrarla istediği genç oyuncu ve sarı- kırmızılı yetkililer, kısa süre içinde bir araya gelerek transferi bitirecek.

GEÇEN SEZON 6 GOLE ETKİ ETTİ

Berkay Yılmaz, bu sezon Freiburg II formasıyla 18 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery