Beşiktaş'a Komşu'dan kanat: Despodov

Beşiktaş'ın PAOK'la müthiş bir sezon geçiren Bulgar kanat oyuncusu Kiril Despodov'u listesine eklediği belirlendi.

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Beşiktaş'a Komşu'dan kanat: Despodov
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01 Haziran 2024 11:57
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Kartal'ın Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Yunan temsilcisi PAOK'un Bulgar futbolcusu Kiril Despodov'u gündemine aldığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde Yunan ekibiyle 27 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

BU SEZON DESPODOV

Bu sezon PAOK formasıyla 58 maça çıkan Despodov, söz konusu karşılaşmalarda 17 gol, 15 asiste imza atarak müthiş bir sezonu geride bıraktı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Yıldız futbolcunun PAOK ile olan kontratı ise 2027 yılında sonra erecek. 

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