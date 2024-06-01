Wushucu ailenin en genç bireyi, 9 dünya şampiyonluğu olan ablasını geçmeyi hedefliyor

Wushunun "altın ailesi" Akyüzlerin en genç sporcusu Ayşe Sude Akyüz, 9 dünya şampiyonluğu bulunan ablasının başarısını geçmek istiyor.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili baba Abdurrahman Akyüz ve antrenör anne Fatma Akyüz'ün desteğiyle çok sayıda dünya şampiyonlukları bulunan 4 kardeşin en küçüğü olan 16 yaşındaki milli sporcu Ayşe Sude Akyüz, bu sporla küçük yaşlarda tanıştı.



Ayşe Sude, katıldığı uluslararası organizasyonlarda 5 dünya şampiyonluğu, 4 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü, 8 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği, 3 Avrupa üçüncülüğü elde etti.



Azmi ve çalışkanlığıyla bu başarılara ulaşan Ayşe Sude'nin şimdiki hedefi ise wushuda 9 dünya şampiyonluğu bulunan ablası milli sporcu Elif Akyüz'ü geçmek.



Ayşe Sude Akyüz, 5 dünya şampiyonluğuna daha ulaşma hedefine giden yolda ilk basamak olan, 22-30 Eylül'de Brunei'de gerçekleştirilecek 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak için yoğun çalışıyor.



- "İnşallah İstiklal Marşı'nı sayısız kez okutmayı sağlayabilirim"



Milli sporcu Ayşe Sude Akyüz, AA muhabirine, küçüklüğünden itibaren wushunun içinde olduğunu ve bu spora ailesi sayesinde başladığını söyledi.



Ayşe Sude, başarılarından ve hedeflerinden bahsederek, öncelikli amacının 9 dünya şampiyonluğu bulunan ablasını geçmek olduğunu kaydetti.



Bu hedefine alacağı 5 şampiyonlukla ulaşmayı temenni eden Ayşe Sude, "Buna inanıyorum. Türkiye'nin parmakla gösterdiği, herkesin saygı duyduğu bir sporcu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.



Ayşe Sude Akyüz, son olarak nisan ayında Çin'de düzenlenen 2024 Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandığını aktararak, "Keşke daha fazlasını yapabilseydim. 'Keşke' dememek için bundan sonra daha fazla çalışacağım. Önümüzde Gençler Dünya Şampiyonası var. Orada tekrardan ülkemi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutacağım." ifadelerini kullandı.



Kendisini Çin Milli Takımı'nın da istemesine rağmen Türk Milli Takımı'nda kalmaya devam ettiğini dile getiren Ayşe Sude, "İnşallah İstiklal Marşı'nı sayısız kez başka ülkelerde okutmayı sağlayabilirim." dedi.



Ayşe Sude Akyüz, wushunun olimpiyatlarda yer alması durumunda şampiyonluk hayalinin olduğunu belirtti.



- "Antrenmanlarımı hiç aksatmıyorum"



Antrenmanlarını hiç aksatmadığını, hastalık ve sakatlık durumunda bile çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Ayşe Sude, çalışmanın karşılığının mutlaka alındığını dile getirdi.



Ayşe Sude Akyüz, akranlarına da spor yapmayı tavsiye ederek, "Çok fazla ekran başında durmalarını tavsiye etmiyorum. Spor sayesinde televizyon, tablet ve bilgisayara fazla vakit ayıramıyorum. Spordan dönünce yorgun oluyorum ve uyuyorum. Spor, derslerime de iyi geliyor. Mantıklı düşünebiliyorum. Kamplara giriyorum, derslerimden geri kalıyorum ama yine eksiğim olmuyor. Yüksek notlar alabiliyorum. Yaşıtlarıma en büyük tavsiyem spor yapmaları." diyerek sözlerini tamamladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU