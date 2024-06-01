Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un talebi belli oldu!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve Avrupa Şampiyonası için A Milli Takımı'na giden Cenk Tosun, buradan dönüşte masaya oturacak. Golcü futbolcunun para talebinin Salih Uçan'ın alacağı rakama göre gerçekleşeceği ifade edildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un talebi belli oldu!
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01 Haziran 2024 12:10
Beşiktaş, bir yandan teknik adam ve yeni transferler konusunda görüşmeler yaparken, diğer yandan iç transferdeki sorunları halletmek için çaba harcıyor.

İlk olarak Salih Uçan'ın pürüzlerini gideren ve yeni sözleşme yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun için görüşmeyi, milli takım sonrasına bıraktı.

Avrupa Şampiyonası finalleri için A Milli Takımı kadrosunda bulunan Cenk Tosun'un buradan gelecek olmasını bekleyecek olan siyah-beyazlılar, şu anda golcü futbolcu için bir çalışma içerisine girmedi. Ancak futbolcunun transferiyle ilgilenen babası Şenol Tosun'un talip olan kulüplerle bir dizi görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmeyen Cenk Tosun ise, nihai kadroya seçilirse Euro 2024 sonrasında, elenirse de, ay-yıldıza veda ettikten sonra siyah-beyazlı yönetimle görüşeceği ifade edildi.

SALİH UÇAN KRİTERİ

Geçen sezon Salih ile birlikte 10 milyon lira yıllık ücrete oynayan Cenk'in, yine takım arkadaşının ücretini baz alacağı öğrenildi.   

 
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