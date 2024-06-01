Galatasaray etiketi koydu: Zaha

Premier Lig kulüplerinden West Ham United ile transfer görüşmesi yapan Wilfried Zaha için, Galatasaray'ın talep ettiği bonservis bedeli ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli yıldız için West Ham'dan tam 10 milyon Euro talep ediyor.
Transfer Galatasaray'ın istediği şartlarda gerçekleşirse, Cim Bom hem beklediği verimi alamadığı Zaha'nın yüksek maliyetinden kurtulmuş olacak hem de geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli forvetten çok önemli bir gelir elde edecek.
GALATASARAY'DA 15 GOLE ETKİ ETTİ
31 yaşındaki Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.
Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli yıldız için West Ham'dan tam 10 milyon Euro talep ediyor.
Transfer Galatasaray'ın istediği şartlarda gerçekleşirse, Cim Bom hem beklediği verimi alamadığı Zaha'nın yüksek maliyetinden kurtulmuş olacak hem de geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli forvetten çok önemli bir gelir elde edecek.
GALATASARAY'DA 15 GOLE ETKİ ETTİ
31 yaşındaki Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.