G.Saray'da 18 oyuncu dönecek, 2'si kalacak

Galatasaray, kiralık gönderdiği 18 oyuncudan sadece Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yola devam edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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G.Saray'da 18 oyuncu dönecek, 2'si kalacak
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01 Haziran 2024 14:09
Kiralık oyuncuları Ndombele ve Carlos Vinicius'a veda eden Galatasaray'da sezon başında geçici sözleşme ile gönderilen 18 futbolcu ise takıma geri gelecek.

Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Leo Dubois, Cicaldau, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Mathias Ross, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Siraçhan Nas, Batuhan Şen, Işık Kaan Arslan, Baran Aksaka, Caner Doğan ve Berk Balaban dönecekler listesindeki isimler...

Bu oyunculardan Yunus ve Emin yeni sezon planlamasında düşünülüyor. Yabancılara gelecek teklifler ise değerlendirilecek.

Bu arada altyapıdaki oyuncular kampa götürülecek ancak gelişim göstermeleri adına kiralık gönderilecek. 

 
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