Konyaspor: "Galatasaray camiası kışkırtıldı"

Süper Lig takımlarından Konyaspor'da başkan Ömer Korkmaz, Galatasaray maçı için konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor: 'Galatasaray camiası kışkırtıldı'
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01 Haziran 2024 14:42
Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçla ilgili açıklama yaptı.

Korkmaz, sahalarında oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçına ilişkin şunları kaydetti:

"Galatasaray şampiyon oldu, burada Konyaspor'u yendi. Hatta iyi yendi, bize top bile oynatmadı. Bir yandan da sezonun şampiyonu olan takımın, bana göre en iyi oynadığı iki maçından birisiydi. Bütün hafta boyunca Galatasaray camiası kışkırtıldı, 'Bu maç şöyle böyle olur' denildi. Ancak Türk futboluna olan inancım biraz arttı. Herkes çıkıp bir şeyler yapmaya gayret etti. Konyaspor, son maçını kazanıp ligde kalacak olsaydı, şampiyonluk yarışındaki iki takım hariç, her takımı burada, 40 bin kişinin önünde yenerdi."

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