Galatasaray'da hedef: Sofyan Amrabat

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde olduğu gibi yine orta sahaya takviye adına çalışmalarına hız veren Galatasaray, yeni hedefini belirledi: Sofyan Amrabat

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef: Sofyan Amrabat
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01 Haziran 2024 13:01
Galatasaray'da elde edilen Süper Lig şampiyonluğu sonrası gözler, transfere çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da öncelik yine orta saha transferi olacak.

İstenen verimin alınamadığı Tanguy Ndombele'nin Tottenham'a geri dönmesinin, Sergio Oliveira ile yolların ayrılmasının beklendiği Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalara hız verildi.

BU KEZ HEDEF AMRABAT

Mazbatayı alır almaz transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

İlk olarak Lucas Torreira'nın yanına yıldız bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listedeki flaş isimlerle tek tek görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda bonservisi için girişimlere başlanan son isim, Sofyan Amrabat oldu.

Bonservisi Fiorentina'da bulunan 27 yaşındaki Faslı futbolcunun Manchester United ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi. İngiliz devinin, Amrabat'ın takımda kalması yönünde henüz bir girişiminin olmadığı belirtiliyor.

SICAK BAKIYOR

Aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızlarından Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat, bu sezonki Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Cim Bom'a karşı forma giymişti. Sezon içerisinde sol bek ve stoper de dahil olmak üzere birçok farklı pozisyonda forma giyen Amrabat'ın, Sarı-Kırmızılılar'ın ilgisine sıcak baktığı ifade ediliyor.

DEVLER LİGİ İÇİN

Aslan'ın hocası Okan Buruk da Torreira - Amrabat ikilisinin yüksek savunma gücüyle birlikte Devler Ligi'nde daha dirençli bir takım olabilecekleri görüşüne sahip. 

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