Trabzonspor'a yerlide yeni aday: Mustafa Eskihellaç

Yerli rotasyonunu güçlendirmek için hamleler yapan Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a yerlide yeni aday: Mustafa Eskihellaç
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01 Haziran 2024 13:32
Yabancı transferinde yoğun mesai harcayan Trabzonspor, diğer yandan da yerli rotasyonunu güçlendirmek için hamleler yapıyor.

Cihan Çanak, Can Bozdoğan ve Eray Cömert gibi gurbetçi isimlerin yanı sıra Süper Lig'den de hedefte olan futbolcular var. Bunlardan biri; Mustafa Eskihellaç.

AVCI SICAK BAKIYOR

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki Mustafa, hem kanat hem de bek bölgesinde görev yapıyor. Çok yönlü olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın transferine sıcak baktığı Eskihellaç'ın kulübü Gaziantep FK ile 1 yıl kontratı kaldı.

Yönetim, bonservis maliyetinin yüksek olmaması halinde bu transferi gerçekleştirmek amacında. 

 
 

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