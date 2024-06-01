Pınar Karşıyaka, üçüncü maçta Anadolu Efes'i konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, üçüncü maçta Anadolu Efes'i konuk edecek
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01 Haziran 2024 14:53
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İstanbul'daki ilk 2 maçı 103-80 ve 82-68 kazanan Anadolu Efes, yarınki müsabakadan da galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak.

Aksi sonuçta serinin dördüncü maçı, 4 Haziran Salı günü yine İzmir'de oynanacak.

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