Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a dev zam!

İki sezon üst üste şampiyonluğa ulaşan ve Galatasaray'da artık efsaneler arasında yer almaya hazırlanan Teknik Direktör Okan Buruk ile sözleşme yenilenecek.
Sezon içinde gelen mukavele tekliflerini, şampiyonluk sonrasına bırakan Buruk, 2 yıllık imza atacak.
GELECEK HAFTA BAŞI İMZA
Milliyet'in haberine göre; Fransa'dan Marsilya ile beraber, İtalyan kulüplerinin radarında olan başarılı teknik adamla ilgili karar verildi. Başkan Dursun Özbek, gelecek hafta başında genç hoca ile masaya oturup 2 senelik sözleşme imzalatacak.
Okan Buruk ile daha önce birer senelik sözleşme imzalayan Başkan Özbek, bu sefer görev süresinin sonuna kadar takımı Buruk'a emanet etmek istiyor.
OKAN BURUK'A 75 MİLYON LİRA MAAŞ
Galatasaray'ın başında rekorlar kıran Okan Buruk'un ücretine de zam yapılacağı öğrenildi. İlk sezonunda 18 milyon liraya çalışan, şampiyonluğun ardından ücreti 30 milyon liraya çıkarılan başarılı teknik direktörün parasında ciddi bir yükselişe gidileceği, yıllık parasının 75 milyon liraya çıkarılacağı bildirildi.
"BU PARA FAZLA DEĞİL!"
Yönetim, yaklaşık 2 milyon euro düzeyinde olacak paranın, Avrupa'daki başarılı teknik direktörlerle kıyaslandığında fazla olmayacağı görüşünde...
Okan Buruk da, Galatasaray ile devam etmek istediğini belirtmiş, bu konuda zorluk çıkarmayacağını göstermişti.
Sezon içinde gelen mukavele tekliflerini, şampiyonluk sonrasına bırakan Buruk, 2 yıllık imza atacak.
GELECEK HAFTA BAŞI İMZA
Milliyet'in haberine göre; Fransa'dan Marsilya ile beraber, İtalyan kulüplerinin radarında olan başarılı teknik adamla ilgili karar verildi. Başkan Dursun Özbek, gelecek hafta başında genç hoca ile masaya oturup 2 senelik sözleşme imzalatacak.
Okan Buruk ile daha önce birer senelik sözleşme imzalayan Başkan Özbek, bu sefer görev süresinin sonuna kadar takımı Buruk'a emanet etmek istiyor.
OKAN BURUK'A 75 MİLYON LİRA MAAŞ
Galatasaray'ın başında rekorlar kıran Okan Buruk'un ücretine de zam yapılacağı öğrenildi. İlk sezonunda 18 milyon liraya çalışan, şampiyonluğun ardından ücreti 30 milyon liraya çıkarılan başarılı teknik direktörün parasında ciddi bir yükselişe gidileceği, yıllık parasının 75 milyon liraya çıkarılacağı bildirildi.
"BU PARA FAZLA DEĞİL!"
Yönetim, yaklaşık 2 milyon euro düzeyinde olacak paranın, Avrupa'daki başarılı teknik direktörlerle kıyaslandığında fazla olmayacağı görüşünde...
Okan Buruk da, Galatasaray ile devam etmek istediğini belirtmiş, bu konuda zorluk çıkarmayacağını göstermişti.