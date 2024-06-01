Muslera, futbolu bırakınca yine Galatasaray'da

Galatasaray'ın 37 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, 13 yılda 17 kupa kaldırmanın gururunu yaşıyor.
Sarı-Kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan tecrübeli eldiven, "En iyi kararı aldığımı söyleyebilirim. Bazen fazla profesyonel olmam gerekiyor olabilir, yüzde yüzümde olduğum sürece ben devam edeceğim. Yüzde yüzümde olmadığım zaman da ben kendim giderim. 1 sezon daha buradayım. Burası, Türkiye, benim ikinci evim" dedi. Muslera, yeni sezondaki hedefiyle ilgili olarak da "Kupalar her zaman hedefimizde ve biz kupalar kazanmak için burada oynuyoruz" ifadelerini kullandı.
İDARİ KADROYA GİRECEK
Fernando Muslera, 2011 yazında geldiği Galatasaray'la 7 kez Süper Lig şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası, 6 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı.
Önümüzdeki ay 38 yaşına girecek olan ve artık Sarı-Kırmızılı kulübün bir sembolü haline gelen Nando'nun, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra da Galatasaray'ın idari kadrosunda yer alması planlanıyor.
Sarı-Kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatan tecrübeli eldiven, "En iyi kararı aldığımı söyleyebilirim. Bazen fazla profesyonel olmam gerekiyor olabilir, yüzde yüzümde olduğum sürece ben devam edeceğim. Yüzde yüzümde olmadığım zaman da ben kendim giderim. 1 sezon daha buradayım. Burası, Türkiye, benim ikinci evim" dedi. Muslera, yeni sezondaki hedefiyle ilgili olarak da "Kupalar her zaman hedefimizde ve biz kupalar kazanmak için burada oynuyoruz" ifadelerini kullandı.
İDARİ KADROYA GİRECEK
Fernando Muslera, 2011 yazında geldiği Galatasaray'la 7 kez Süper Lig şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası, 6 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı.
Önümüzdeki ay 38 yaşına girecek olan ve artık Sarı-Kırmızılı kulübün bir sembolü haline gelen Nando'nun, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra da Galatasaray'ın idari kadrosunda yer alması planlanıyor.