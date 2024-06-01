Hellas Verona, Suat Serdar'ın bonservisini aldı

İtalya Ligi takımlarından Hellas Verona kadrosunda kiralık olarak yer alan Suat Serdar'ın bonservisinin alındığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Hellas Verona, Suat Serdar'ın bonservisini aldı
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01 Haziran 2024 14:12
İtalya Ligi takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ın bonservisini satın aldı.

Hertha Berlin'in Hellas Verona'ya kiraladığı Suat Serdar, Serie A'da 25 maçta görev yaptı. İtalyan ekibinde performansı beğenilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezon öncesi resmi imzayı attı.

Hella Verona, Hertha Berlin'e 4,5 milyon euro ödedi ve transfer için anlaşma sağlandı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Suat Serdar ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.



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