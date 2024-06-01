Victor Nelsson, EURO 2024 sonrası gidici

Galatasaray ile arası açılan Victor Nelsson, EURO 2024 sonrası Galatasaray'a veda edecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson, EURO 2024 sonrası gidici
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01 Haziran 2024 12:23
Rams Park'taki şampiyonluk kutlamalarının sonunda taraftarların sahaya indiği sırada ailesine saldırıda bulunulduğunu ve hakaret edildiğini ifade eden Victor Nelsson'la Galatasaray'ın arası açılırken, başarılı savunmacıya müjdeli haber ülkesinden geldi.

25 yaşındaki stoper, Danimarka Milli Takımı'nın EURO 2024 aday kadrosuna dahil edildi.

Menajeriyle birlikte kendisine kulüp arayan Nelsson'un turnuva sonrası Galatasaray'dan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 

 
 

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