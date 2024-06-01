Victor Nelsson, EURO 2024 sonrası gidici

Rams Park'taki şampiyonluk kutlamalarının sonunda taraftarların sahaya indiği sırada ailesine saldırıda bulunulduğunu ve hakaret edildiğini ifade eden Victor Nelsson'la Galatasaray'ın arası açılırken, başarılı savunmacıya müjdeli haber ülkesinden geldi.
25 yaşındaki stoper, Danimarka Milli Takımı'nın EURO 2024 aday kadrosuna dahil edildi.
Menajeriyle birlikte kendisine kulüp arayan Nelsson'un turnuva sonrası Galatasaray'dan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
25 yaşındaki stoper, Danimarka Milli Takımı'nın EURO 2024 aday kadrosuna dahil edildi.
Menajeriyle birlikte kendisine kulüp arayan Nelsson'un turnuva sonrası Galatasaray'dan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.