Arne Slot, Liverpool'da resmen göreve başladı

Arne Slot today officially begins his role as our new head coach 🙌🔴



— Liverpool FC (@LFC) June 1, 2024

Liverpool'da teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Arne Slot resmen göreve başladı. İngiliz ekibi, Hollandalı hocayla ilgili açıklama yaptı.Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Slot, 2024-25 hazırlıkları kapsamında üç maçlık bir ABD gezisiyle Temmuz ayında sezon öncesi başladığında kadroyla çalışmalara start verecek." denildi.Kırmızılar'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Hollanda doğumlu teknik adam, Feyenoord'da geçirdiği son derece başarılı üç sezonun ardından takıma geldi; bu sezon boyunca takımı 2023'te lig şampiyonluğuna taşıdı ve iki kez Eredivisie'de Yılın Teknik Direktörü seçildi.Nisan ayında Slot, finalde NEC Nijmegen'i 1-0 yenerek KNVB Kupası'nda zafere ulaşmalarına yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı.