Mauro Icardi'den İtalyan kulübüne ret!

Galatasaray'da kısa sürede tarihe geçen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp için birçok tekllifi geri çevirdiğini açıklamıştı. Arjantinli yıldızın son olarak Como'nun teklifini reddettiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den İtalyan kulübüne ret!
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01 Haziran 2024 11:22
Galatasaray'da kısa sürede tarihe geçen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüp için birçok tekllifi geri çevirdiğini açıklamıştı.

Arjantinli yıldızın son olarak Como'nun teklifini reddettiği ortaya çıktı. Serie A'ya yükselen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen İtalyan ekibi Arjantinli golcü için kısa süre önce nabız yokladı.

Cesc Fabregas'ın antrenörlük yaptığı ve Endonezyalı yatırımcısıyla para saçmaya hazırlanan Como, 31 yaşındaki yıldızın kapısını ciddi bir teklifle çaldı.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Daha önce Arabistan'dan gelen astronomik paraları geri çeviren İcardi, "Galatasaray'da çok mutluyum" diyerek İtalyan ekibini reddetti. 

 

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