Kaka: "Fenerbahçe'de bol şans Jose!"

Jose Mourinho ile Real Madrid'de birlikte çalışan Kaka, Portekizli teknik direktöre Fenerbahçe'de başarılar diledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kaka: 'Fenerbahçe'de bol şans Jose!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2024 15:54
Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilyalı efsane futbolcu Kaka, Portekizli hocayı anlattı ve Fenerbahçe'de şans diledi.

Kaka, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen, sert bir teknik direktör." dedi.

"FENERBAHÇE'DE BOL ŞANS!"

Kaka, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışacak olmasıyla ilgili ise , "Ona Fenerbahçe'de bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery