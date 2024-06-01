Kaka: 'Fenerbahçe'de bol şans Jose!'

Jose Mourinho'nun Real Madrid döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı Brezilyalı efsane futbolcu Kaka, Portekizli hocayı anlattı ve Fenerbahçe'de şans diledi.
Kaka, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen, sert bir teknik direktör." dedi.
"FENERBAHÇE'DE BOL ŞANS!"
Kaka, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışacak olmasıyla ilgili ise , "Ona Fenerbahçe'de bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaka, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen, sert bir teknik direktör." dedi.
"FENERBAHÇE'DE BOL ŞANS!"
Kaka, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışacak olmasıyla ilgili ise , "Ona Fenerbahçe'de bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.
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