Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a onay

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesini onayladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a onay
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2024 13:51
Galatasaray'da bir transfer de orta saha bölgesi için gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde ise Almanya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan ve Barcelona'da oynayan gurbetçi futbolcu İlkay Gündoğan var.

Katalan ekibinden ayrılmayı düşünen 33 yaşındaki futbolcu için Cimbom harekete geçmeye hazırlanıyor. İlkay'ın ismi teknik direktör Okan Buruk'un önüne getirilirken, tecrübeli hocanın da başarılı oyuncuyu takımda görmeyi istediği ve transferine onay verdiği öğrenildi.

Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İlkay, geçen sezon 51 resmi müsabakada 5 gol, 14 asistlik performans sergilemişti. Gündoğan için milli arada nabız yoklanacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery