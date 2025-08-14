14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle: Veiga

Galatasaray, Chelsea'nin genç stoperi Renato Veiga'yı gündemine aldı.

calendar 14 Ağustos 2025 09:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle: Veiga
Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu mücadeleyi düşünerek Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da arayışlar sürüyor.

Listesinde çok sayıda önemli isim olan yönetimin gündemine gelen son ismin Renato Veiga olduğu iddia ediliyor.

GEÇEN SEZONU JUVENTUS'TA KİRALIK GEÇİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre Chelsea formasını giyen ve geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Portekizli yıldız, İngiliz ekibinin yeni sezon planlamasında yer almıyor.



ADI AVRUPA DEVLERİ İLE ANILIYORDU

22 yaşındaki Veiga'nın ismi Borussia Dortmund ve Juventus ile de anılıyordu. Galatasaray'ın mali şartları zorlayıcı da olsa Veiga için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ

Geçtiğimiz yıl 14 milyon Euro karşılığında Basel'den Chelsea'ye transfer olan genç stoper devre arasında kiralık gittiği Juventus'ta 13 maça çıkmıştı. 5 kez de Portekiz formasını terleten Renato Veiga'nın piyasa değeri 25 milyon Euro.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus ile 15 maçta boy gösteren Portekizli savunmacı 1 asist yaptı. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
