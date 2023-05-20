Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Galatasaray, Sivasspor'u mağlup etmesinin ardından resmi sosyal medya hesabından "şampiyonluk" paylaşımında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2023 21:08
Sivasspor'u mağlup eden ve MKE Ankaragücü'nü de yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk için paylaşım yaptı ve, "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımın görselinde ise 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nün üzerine asılı Galatasaray bayrağı kullanıldı. Görselde "İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla!" ve "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" sözleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery