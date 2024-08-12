Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Davinson Sanchez

Galatasaray, Davinson Sanhcez'de sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Davinson Sanchez
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12 Ağustos 2024 21:16
Son güncelleme 12 Ağustos 2024 21:53
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği belirtildi.

Aıklamada Davinson Sanchez'in tedavisine başlandığı da aktarıldı.


YAKLAŞIK 1 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Kolombiyalı oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

 
 

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