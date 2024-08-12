Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği belirtildi.
Aıklamada Davinson Sanchez'in tedavisine başlandığı da aktarıldı.
YAKLAŞIK 1 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Kolombiyalı oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği belirtildi.
Aıklamada Davinson Sanchez'in tedavisine başlandığı da aktarıldı.
YAKLAŞIK 1 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Kolombiyalı oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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