Galatasaray'dan Sacha Boey'e yakın takip!

Galatasaray'ın rekor bir bonservisle Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey için yeni gelişme yaşandı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılı takım, Sacha Boey'in durumunu yakından takip ediyor.
BAYERN MÜNİH BEKLENİYOR!
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Fransız oyuncu için Bayern Münih'in alacağı karar bekleniyor.
Alman devi, Boey'i elinden çıkarmak veya düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe kiralık göndermek isterse Galatasaray hemen masaya oturacak.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Sarı kırmızılı takım, 24 yaşındaki sağ beki geçen sezonun devre arasında 30+5 Milyon euroya Bayern'e satmıştı.
Sakatlığı sebebiyle milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen Sacha, Bayern kariyerinde 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılı takım, Sacha Boey'in durumunu yakından takip ediyor.
BAYERN MÜNİH BEKLENİYOR!
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Fransız oyuncu için Bayern Münih'in alacağı karar bekleniyor.
Alman devi, Boey'i elinden çıkarmak veya düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe kiralık göndermek isterse Galatasaray hemen masaya oturacak.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Sarı kırmızılı takım, 24 yaşındaki sağ beki geçen sezonun devre arasında 30+5 Milyon euroya Bayern'e satmıştı.
Sakatlığı sebebiyle milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen Sacha, Bayern kariyerinde 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı.