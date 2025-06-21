Galatasaray'dan Rodrıigo de Paul atağı!

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli yıldız Rodrigo de Paul'u gündemine aldı.
Daha önce de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rodrigo de Paul için bu kez resmi girişimlere başlandığı öğrenildi. Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki orta saha için hem oyuncu tarafıyla hem de İspanyol kulübüyle ilk temas kuruldu.
ORTA SAHAYA DERİNLİK PLANI
Yeni sezonda Torreira ve Lemina ikilisinin merkezde görev alması beklenirken, Galatasaray yönetimi uzun ve zorlu sezonu göz önünde bulundurarak rotasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. De Paul'un transferiyle hem kalite hem de derinlik artacak.
SIMEONE'NİN KARARI KRİTİK
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, geçtiğimiz haftalarda kadro derinliği konusunda yönetime serzenişte bulunduğu ve bu nedenle oyuncu satışına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Arjantinli hocanın tavrı transferin seyrinde belirleyici olacak.
ICARDI DEVREDE
Öte yandan Galatasaray'da De Paul transferi için Icardi'nin de devreye girdiği ifade ediliyor. Arjantinli yıldızın, vatandaşı De Paul'u ikna etmeye çalıştığı ve projeyi yakından anlattığı kaydedildi. De Paul'ün, Atletico'dan gelecek sezon benzer şartları alamayacağı için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği de gelen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 50 maça çıkan Rodrigo de Paul, 3 gol 9 asistlik katkı sağladı.
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